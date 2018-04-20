Погода на выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
В субботу в западных областях до +25°.
На выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +21°. В воскресенье солнечно, +7°...+16°.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +19° (карта)
Во Львове завтра без осадков, ночью +7°, днем +23°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+18°.
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +23°, переменная облачность. В воскресенье ночью +6°, днем +17°, без осадков.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье до +17°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье +8°...+22°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье +6°...+16°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +7°...+18°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +5°...+18°. В воскресенье +6°...+18°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +9°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура до +19°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье температура до +17°, без осадков.
В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье +5°...+17°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +17°. В воскресенье солнечно, ночью +4°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +9°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +7°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу солнечно, температура до +25°. В воскресенье температура до +20°, без осадков.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +19°, в воскресенье ясно, температура воздуха +7° …+21°.
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Погода в Украине
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Винница+16°... +6°
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Днепр+15°... +5°
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Донецк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запорожье+14°... +5°
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Ивано-Франковск+16°... +3°
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Киев+16°... +7°
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Кировоград+17°... +5°
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Луганск+11°... +3°
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Луцк+18°... +7°
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Львов+17°... +6°
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Николаев+19°... +7°
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Одесса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Ровно+18°... +6°
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Симферополь+14°... +4°
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Сумы+15°... +5°
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Тернополь+17°... +5°
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Харьков+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницкий+17°... +5°
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Черкассы+17°... +6°
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Чернигов+16°... +6°
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Черновцы+17°... +7°