Погода на выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

В субботу в западных областях до +25°.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +21°. В воскресенье солнечно, +7°...+16°.

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Во Львове завтра без осадков, ночью +7°, днем +23°. В воскресенье облачно с прояснениями, +6°…+18°.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +23°, переменная облачность. В воскресенье ночью +6°, днем +17°, без осадков.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +8°...+21°. В воскресенье до +17°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье +8°...+22°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье +6°...+16°, без осадков.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН

Прогноз на 21 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +7°...+18°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +5°...+18°. В воскресенье +6°...+18°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +9°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура до +19°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье температура до +17°, без осадков.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье +5°...+17°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +17°. В воскресенье солнечно, ночью +4°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +9°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +7°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу солнечно, температура до +25°. В воскресенье температура до +20°, без осадков.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +19°, в воскресенье ясно, температура воздуха +7° …+21°.

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