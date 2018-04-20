В Париже установилась июльская жара

Столбики термометров поднялись до +30 градусов.

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В Париже (Франция) на этой неделе установилась 30-градусная жара, совершенно нетипичная для апреля.

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Жаркая для апреля погода установилась и на Лазурном берегу, передает Euronews.

По прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели столбик термометра во Франции опустится до привычных апрельских температур.

Напомним, прошлым летом во Франции установилась рекордная жара. Температура в тени превышала +35°, на солнце столбик термометра приближался к отметке +50°.