В Париже установилась июльская жара

10:41, 20 апреля 2018
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Столбики термометров поднялись до +30 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Париже (Франция) на этой неделе установилась 30-градусная жара, совершенно нетипичная для апреля.

В Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Жаркая для апреля погода установилась и на Лазурном берегу, передает Euronews

По прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели столбик термометра во Франции опустится до привычных апрельских температур.

Напомним, прошлым летом во Франции установилась рекордная жара. Температура в тени превышала +35°, на солнце столбик термометра приближался к отметке +50°.

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