Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность ожидается почти по всей стране.
Сегодня, 20 апреля, в Украине ожидается пожарная опасность.
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.
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