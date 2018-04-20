Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность ожидается почти по всей стране.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 20 апреля, в Украине ожидается пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.