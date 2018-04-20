В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +19° (карта)
Дожди ожидаются только на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +19°.
Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
На востоке пройдут дожди, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +16°. В центре без осадков, температура до +16°.
Согласно народному прогнозу, 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.
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Погода в Украине
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Винница+15°... +6°
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Днепр+15°... +5°
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Донецк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запорожье+14°... +6°
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Ивано-Франковск+16°... +4°
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Киев+16°... +7°
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Кировоград+16°... +6°
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Луганск+11°... +4°
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Луцк+18°... +7°
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Львов+17°... +6°
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Николаев+18°... +7°
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Одесса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Ровно+18°... +6°
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Симферополь+14°... +4°
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Сумы+15°... +5°
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Тернополь+17°... +5°
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Харьков+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницкий+17°... +5°
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Черкассы+17°... +6°
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Чернигов+16°... +6°
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Виргиния, США
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Ясно и безоблачно
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Ощущается как: +1 °
Влажность: 48 %
Давление: 758 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:26
Закат 19:51
Видимость: 16 км
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