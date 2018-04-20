В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +19° (карта)

08:09, 20 апреля 2018
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Дожди ожидаются только на востоке страны.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +19°.

Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

На востоке пройдут дожди, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +16°. В центре без осадков, температура до +16°.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН
Прогноз на 20 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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