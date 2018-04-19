Завтра в Украине практически без осадков, на юге температура до +19° (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на востоке страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +19°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +16°. В центре без осадков, температура до +16°.

Согласно народному прогнозу, 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.