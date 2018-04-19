Завтра в Украине практически без осадков, на юге температура до +19° (видеопрогноз)

16:30, 19 апреля 2018
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Прохладнее всего будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +19°.

Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

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