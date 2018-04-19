В Иране произошло мощное землетрясение
Информации о жертвах не поступало.
В четверг, 19 апреля, на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9.
В Японии произошло мощное землетрясение, четыре человека пострадали
Подземные толчки были зафиксированы в 11:05 по местному времени в регионе Каки в провинции Бушир на юге Ирана, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 18 км и находился в точке с координатами 28,353 градуса северной широты и 51,559 градуса восточной долготы.
В район землетрясения были отправлены спасатели, однако сообщений об ущербе или жертвах пока не поступало.
Напомним, два человека погибли, еще 21 пострадал в результате землетрясения магнитудой 4,4 в индонезийской провинции Центральная Ява.
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