В Иране произошло мощное землетрясение

15:06, 19 апреля 2018
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Информации о жертвах не поступало.

В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Иране произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 19 апреля, на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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Подземные толчки были зафиксированы в 11:05 по местному времени в регионе Каки в провинции Бушир на юге Ирана, передает Синьхуа со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 18 км и находился в точке с координатами 28,353 градуса северной широты и 51,559 градуса восточной долготы.

В район землетрясения были отправлены спасатели, однако сообщений об ущербе или жертвах пока не поступало.

Напомним, два человека погибли, еще 21 пострадал в результате землетрясения магнитудой 4,4 в индонезийской провинции Центральная Ява.

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