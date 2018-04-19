Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Существует вероятность подтопления.
В течение 19-22 апреля на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 19-22 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 4-10 см на Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и обтопленням территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский р-ны) и достижением начальных опасных отметок подтопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Репкинский р-н Черниговской области).
19-21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья на Псле ниже г. Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы с последующим медленным затоплением пойм.
Кроме того, 19 апреля на украинском участке Дуная возле г. Вилково уровень воды будет удерживаться на опасной отметке 155-165 см.
Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Украине
-
Винница+18°... +7°
-
Днепр+12°... +7°
-
Донецк+13°... +6°
-
Житомир+16°... +7°
-
Запорожье+14°... +7°
-
Ивано-Франковск+21°... +9°
-
Киев+15°... +8°
-
Кировоград+16°... +7°
-
Луганск+13°... +6°
-
Луцк+19°... +8°
-
Львов+19°... +8°
-
Николаев+20°... +9°
-
Одесса+20°... +8°
-
Полтава+11°... +8°
-
Ровно+18°... +7°
-
Симферополь+16°... +6°
-
Сумы+10°... +7°
-
Тернополь+19°... +8°
-
Харьков+10°... +8°
-
Херсон+19°... +8°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+16°... +7°
-
Чернигов+14°... +7°
-
Черновцы+20°... +10°