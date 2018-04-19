Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Существует вероятность подтопления.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 19-22 апреля на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 19-22 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 4-10 см на Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и обтопленням территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский р-ны) и достижением начальных опасных отметок подтопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Репкинский р-н Черниговской области).

19-21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья на Псле ниже г. Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы с последующим медленным затоплением пойм.

Кроме того, 19 апреля на украинском участке Дуная возле г. Вилково уровень воды будет удерживаться на опасной отметке 155-165 см.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.