Жертвами землетрясения в Индонезии стали два человека

12:36, 19 апреля 2018
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Землетрясение повредило более 300 зданий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Два человека погибли, еще 21 пострадал в результате землетрясения магнитудой 4,4 в индонезийской провинции Центральная Ява.

У берегов Панамы произошло землетрясение

Землетрясение повредило более 300 зданий, передает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Более 2 тыс. человек были размещены в эвакуационных центрах, созданных после землетрясения. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. В результате землетрясения 316 жилых домов, четыре мечети и две школы были разрушены.

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.

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