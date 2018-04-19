Жертвами землетрясения в Индонезии стали два человека

Землетрясение повредило более 300 зданий.

Иллюстрация / REUTERS

Два человека погибли, еще 21 пострадал в результате землетрясения магнитудой 4,4 в индонезийской провинции Центральная Ява.

Читайте также У берегов Панамы произошло землетрясение

Землетрясение повредило более 300 зданий, передает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Более 2 тыс. человек были размещены в эвакуационных центрах, созданных после землетрясения. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. В результате землетрясения 316 жилых домов, четыре мечети и две школы были разрушены.

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.