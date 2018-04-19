Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
Пожарная опасность ожидается в течение 19-20 апреля.
В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19-20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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