Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

11:48, 19 апреля 2018
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Пожарная опасность ожидается в течение 19-20 апреля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / volyn24.com
В Украине сохраняется пожарная опасность / volyn24.com

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19-20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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