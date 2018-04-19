Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается в течение 19-20 апреля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / volyn24.com

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19-20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.