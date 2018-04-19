В Монтане объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

Жителей просят быть готовыми к эвакуации в кратчайшие сроки.

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В семи округах и индейской резервации Форт-Белкнап американского штата Монтана объявили чрезвычайное положение из-за наводнения.

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Правительство штата учредило Межведомственную координационную группу для информирования о ситуации с наводнениями.

"Поскольку жители Монтаны сталкиваются с наводнениями, мы делаем все необходимое на государственном уровне для защиты их здоровья и безопасности, а также сохранения жизней, имущества и ресурсов", - цитирует заявление канцелярии губернатора штата Xinhua.

Северные районы Монтаны пострадали от наводнения после зимы с рекордными снегопадами.

Отмечается, что десятки дорог в штате были повреждены наводнениями. Власти попросили жителей быть готовыми к эвакуации в кратчайшие сроки.

Напомним, Гавайские острова страдают от масштабного наводнения, за сутки там выпало 68 сантиметров дождя.