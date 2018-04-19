В Украине объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 19 апреля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Напомним, 19 апреля в Украине пройдет дождь, на юге и западе до +21°.
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