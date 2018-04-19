Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 19 апреля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, 19 апреля в Украине пройдет дождь, на юге и западе до +21°.