В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°

08:30, 19 апреля 2018
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В столице ожидается сильный ветер

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 апреля, в Киеве без осадков, температура до +13°.

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер северный и северо-западный, до 8,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 19:56.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Украине без осадков, на юге и западе до +21°.

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