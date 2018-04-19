В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта)
Прохладнее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +21°.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
На востоке пройдут дожди, температура до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях пройдет дождь. Температура до +13°. В центре местами также ожидаются осадки, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +7°
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Днепр+14°... +7°
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Донецк+14°... +6°
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Житомир+15°... +8°
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Запорожье+14°... +8°
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Ивано-Франковск+21°... +9°
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Киев+13°... +8°
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Кировоград+16°... +7°
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Луганск+14°... +7°
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Луцк+18°... +7°
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Львов+19°... +7°
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Николаев+18°... +9°
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Одесса+21°... +9°
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Полтава+12°... +8°
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Ровно+18°... +6°
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Симферополь+17°... +5°
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Сумы+10°... +7°
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Тернополь+19°... +8°
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Харьков+11°... +8°
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Херсон+18°... +9°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+15°... +8°
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Чернигов+13°... +7°
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Черновцы+19°... +10°
Виргиния, США
+ 8 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +7 °
Влажность: 49 %
Давление: 744 мм
Ветер: 9.4 м/с
Вероятность осадков: 36 %
Восход: 06:27
Закат 19:50
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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