В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта)

Прохладнее всего будет на востоке страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +21°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях пройдет дождь. Температура до +13°. В центре местами также ожидаются осадки, температура до +18°.

Прогноз на 19 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

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