В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта)

08:11, 19 апреля 2018
42

Прохладнее всего будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +21°.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

На востоке пройдут дожди, температура до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях пройдет дождь. Температура до +13°. В центре местами также ожидаются осадки, температура до +18°.

Прогноз на 19 апреля / УНИАН
Прогноз на 19 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до +13° В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и западе до +21° (карта)
Завтра в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
У берегов Панамы произошло землетрясение У берегов Панамы произошло землетрясение
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
49 %
744 мм
9.4 м/с
36 %
Лента новостей