В Европе наступило "апрельское лето": в Германии и Нидерландах уже загорают (видео)

04:19, 19 апреля 2018
62

В Нидерландах сейчас уже начался пляжный сезон. Жара там гарантированно продержится до пятницы.

Немцы такой температуры в это время не фиксировали последние 10 лет / скриншот видео ТСН
В некоторых регионах до конца недели синоптики обещают даже +30 / скриншот видео ТСН

После затяжной зимы в Европе наступило апрельское лето, столбики термометров поднялись до аномальных для такого времени 28 градусов тепла.

В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +13°

Как говорится в сюжете ТСН, в Германии и Нидерландах уже загорают. Немцы такой температуры в это время не фиксировали последние лет десять. В некоторых регионах до конца недели синоптики обещают даже плюс 30.

В Нидерландах сейчас уже начался пляжный сезон. Жара там гарантированно продержится до пятницы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Европе наступило "апрельское лето": в Германии и Нидерландах уже загорают (видео) В Европе наступило "апрельское лето": в Германии и Нидерландах уже загорают (видео)
Завтра в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)
"Возможны заморозки": синоптик предсказал похолодание в Украине "Возможны заморозки": синоптик предсказал похолодание в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +18° В Киеве завтра без осадков, температура до +18°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
49 %
756 мм
9.4 м/с
36 %
Лента новостей