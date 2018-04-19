В Европе наступило "апрельское лето": в Германии и Нидерландах уже загорают (видео)
В Нидерландах сейчас уже начался пляжный сезон. Жара там гарантированно продержится до пятницы.
После затяжной зимы в Европе наступило апрельское лето, столбики термометров поднялись до аномальных для такого времени 28 градусов тепла.
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +13°
Как говорится в сюжете ТСН, в Германии и Нидерландах уже загорают. Немцы такой температуры в это время не фиксировали последние лет десять. В некоторых регионах до конца недели синоптики обещают даже плюс 30.
В Нидерландах сейчас уже начался пляжный сезон. Жара там гарантированно продержится до пятницы.
В Европе столбики термометров поднялись до аномальных 28 градусов тепла
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +7°
-
Днепр+14°... +7°
-
Донецк+14°... +6°
-
Житомир+15°... +8°
-
Запорожье+14°... +8°
-
Ивано-Франковск+21°... +9°
-
Киев+13°... +8°
-
Кировоград+16°... +7°
-
Луганск+14°... +7°
-
Луцк+18°... +7°
-
Львов+19°... +7°
-
Николаев+18°... +9°
-
Одесса+21°... +9°
-
Полтава+12°... +8°
-
Ровно+18°... +6°
-
Симферополь+17°... +5°
-
Сумы+10°... +7°
-
Тернополь+19°... +8°
-
Харьков+11°... +8°
-
Херсон+18°... +9°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+15°... +8°
-
Чернигов+13°... +7°
-
Черновцы+19°... +10°
Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +15 °
Влажность: 49 %
Давление: 756 мм
Ветер: 9.4 м/с
Вероятность осадков: 36 %
Восход: 06:27
Закат 19:50
Фаза луны:
Лента новостей