В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +13°
Вечером в столице до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +13°.
В Украине завтра существенно похолодает - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер северный и северо-западный, до 8,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 19:56.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Украине без осадков, на юге и западе до +21°.
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Погода в Украине
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Винница+18°... +10°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+18°... +11°
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Запорожье+19°... +9°
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Ивано-Франковск+19°... +10°
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Киев+17°... +10°
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Кировоград+19°... +10°
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Луганск+21°... +8°
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Луцк+18°... +10°
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Львов+18°... +9°
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Николаев+20°... +10°
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Одесса+22°... +9°
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Полтава+18°... +10°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+20°... +8°
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Сумы+15°... +8°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+16°... +9°
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Херсон+23°... +9°
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Хмельницкий+18°... +9°
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Черкассы+18°... +10°
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Чернигов+16°... +10°
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Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 3 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 63 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:29
Закат 19:49
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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