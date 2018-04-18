Завтра в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз)

16:30, 18 апреля 2018
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На юге и западе до +21°.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Украине без осадков, на юге и западе до +21°.

В Украине завтра существенно похолодает - синоптик

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