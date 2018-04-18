Иранский город Йезд накрыла песчаная буря (фото, видео)
В некоторых районах из-за песка не разглядеть даже солнце.
Древний иранский город Йезд накрыла песчаная буря.
В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег (фото)
Местные жители в соцсетях публикуют апокалиптические фото и видео, говорится в сюжете ТСН.
Небо полностью закрыто пылью, в некоторых районах не разглядеть даже солнце. Ураган разносит пыль по всему городу, скорость ветра достигает более ста километров в час.
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Напомним, песчаная буря привела к гибели одного человека в Египте. Из-за непогоды на участках Нила было приостановлено судоходство.
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