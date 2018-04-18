Иранский город Йезд накрыла песчаная буря (фото, видео)

15:38, 18 апреля 2018
6

В некоторых районах из-за песка не разглядеть даже солнце.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Древний иранский город Йезд накрыла песчаная буря.

В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег (фото)

Местные жители в соцсетях публикуют апокалиптические фото и видео, говорится в сюжете ТСН.

Небо полностью закрыто пылью, в некоторых районах не разглядеть даже солнце. Ураган разносит пыль по всему городу, скорость ветра достигает более ста километров в час.

Напомним, песчаная буря привела к гибели одного человека в Египте. Из-за непогоды на участках Нила было приостановлено судоходство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Иранский город Йезд накрыла песчаная буря (фото, видео) Иранский город Йезд накрыла песчаная буря (фото, видео)
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18°
"Возможны заморозки": синоптик предсказал похолодание в Украине "Возможны заморозки": синоптик предсказал похолодание в Украине
Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +25° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +25° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
63 %
752 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей