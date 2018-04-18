В результате землетрясения в Индонезии пострадали десятки человек

Сотни домов и зданий были разрушены.

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В результате землетрясения в Индонезии десятки людей пострадали, сотни домов и зданий были разрушены.

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Неглубокое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Центральная Ява, передает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Ранее в результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.