Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

Местами существует угроза подтопления.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В ближайшие дни на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 18-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2-8 см на Верхнем Днепре с последующим затоплением поймы; на Псле ниже г. Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с последующим затоплением заводей; на Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и нарушением транспортного сообщения (Городнянский р-н Черниговской обл.).

Напомним, 19 апреля в Украине ожидается существенное похолодание.