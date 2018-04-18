В Украине завтра существенно похолодает - синоптик

Резкое потепление ожидается в субботу.

Завтра в Украине ожидается похолодание / Фото УНИАН

В четверг, 19 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание.

Читайте также Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18°

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"19 апреля... будут идти дожди, от небольших до умеренных на востоке и северо-востоке. В западных областях существенных осадков не будет.

Похолодает ощутимее: днем +10...+15, на западе и юге теплее, +15...+19 градусов. На Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине +8...+12 градусов", - пишет она.

По информации Диденко, в субботу ожидается потепление до +20...+25 градусов, а с воскресенья снова похолодание.

Напомним, в среду, 18 апреля, в Украине без осадков, на юге до +25°.