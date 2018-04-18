В Украине завтра существенно похолодает - синоптик
Резкое потепление ожидается в субботу.
В четверг, 19 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание.
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"19 апреля... будут идти дожди, от небольших до умеренных на востоке и северо-востоке. В западных областях существенных осадков не будет.
Похолодает ощутимее: днем +10...+15, на западе и юге теплее, +15...+19 градусов. На Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине +8...+12 градусов", - пишет она.
По информации Диденко, в субботу ожидается потепление до +20...+25 градусов, а с воскресенья снова похолодание.
Напомним, в среду, 18 апреля, в Украине без осадков, на юге до +25°.
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