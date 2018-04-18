Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность сохраняется в 14 областях.

В Украине сохраняется пожарная опасность / facebook.com/MNSKyiv

В течение ближайших дней в Украине сохранится пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 18-20 апреля в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 18 апреля в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.