Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность сохраняется в 14 областях.
В течение ближайших дней в Украине сохранится пожарная опасность.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 18-20 апреля в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, 18 апреля в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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