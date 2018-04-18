У берегов Панамы произошло землетрясение

10:47, 18 апреля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Панамы произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Панамы произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 18 апреля, у берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался на юг от Панамы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Информации о пострадавших не поступало, но в результате землетрясения в городе Мучча обвалилась колокольня.

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