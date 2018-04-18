У берегов Панамы произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 18 апреля, у берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,1.
В Японии произошло мощное землетрясение, четыре человека пострадали
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался на юг от Панамы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Информации о пострадавших не поступало, но в результате землетрясения в городе Мучча обвалилась колокольня.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+17°... +9°
-
Днепр+17°... +9°
-
Донецк+23°... +7°
-
Житомир+17°... +10°
-
Запорожье+20°... +8°
-
Ивано-Франковск+19°... +9°
-
Киев+18°... +10°
-
Кировоград+19°... +9°
-
Луганск+23°... +8°
-
Луцк+17°... +10°
-
Львов+17°... +8°
-
Николаев+22°... +9°
-
Одесса+24°... +9°
-
Полтава+18°... +10°
-
Ровно+17°... +8°
-
Симферополь+20°... +7°
-
Сумы+18°... +8°
-
Тернополь+18°... +8°
-
Харьков+18°... +9°
-
Херсон+24°... +9°
-
Хмельницкий+18°... +9°
-
Черкассы+17°... +10°
-
Чернигов+17°... +9°
-
Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
+ 2 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 63 %
Давление: 750 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:29
Закат 19:49
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей