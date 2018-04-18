В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

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Сегодня, 18 апреля, в Киеве и Киевской области ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 18 апреля в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 15 и 16 апреля было зафиксировано два температурных рекорда. Так, 15 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. А ночь на 16 апреля в столице оказалась самой теплой с 1881 года.