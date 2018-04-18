Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18°

В столице сегодня будет солнечно.

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Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в Киеве без осадков, температура до +18°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 19:55.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 апреля, в Украине без осадков, на юге до +25°.

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