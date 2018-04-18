Сегодня в Киеве без осадков, температура до +18°
В столице сегодня будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в Киеве без осадков, температура до +18°.
Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 19:55.
Как сообщал УНИАН, в среду, 18 апреля, в Украине без осадков, на юге до +25°.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+17°... +10°
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Донецк+22°... +5°
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Житомир+17°... +10°
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Запорожье+20°... +8°
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Ивано-Франковск+19°... +9°
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Киев+16°... +9°
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Кировоград+20°... +8°
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Луганск+22°... +7°
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Луцк+17°... +10°
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Львов+17°... +8°
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Николаев+20°... +7°
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Одесса+22°... +8°
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Полтава+19°... +10°
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Ровно+17°... +8°
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Симферополь+20°... +7°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+18°... +8°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+23°... +8°
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Хмельницкий+18°... +9°
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Черкассы+18°... +9°
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Чернигов+16°... +10°
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Черновцы+21°... +10°
Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 62 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:29
Закат 19:49
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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