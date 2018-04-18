В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +25° (карта)

08:13, 18 апреля 2018
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Дожди пройдут на востоке и в центре страны.

Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 апреля, в Украине без осадков, на юге до +25°.

На востоке пройдут дожди, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура до +19°.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН
Прогноз на 18 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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