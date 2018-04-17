"Возможны заморозки": синоптик предсказал похолодание в Украине

Согласно народному календарю, лето начинается с 22 мая.

Украина вступает в период, когда можно ожидать похолоданий / фото pixabay.com

Народный синоптик рассказал, что в Украине в скором времени возможно похолодание. Кроме того, исходя из народных примет, текущий год должен быть "не мокрым".

"В ближайшие дни ночью все еще возможны заморозки", - сообщил этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович, передает "Обозреватель".

Он рассказал о том, что народные прогнозы на весну и лето не привязываются к Пасхе или Радонице, поскольку эти даты не фиксированы. В то же время он назвал несколько народных примет на основании "фенологических наблюдений" - наблюдений за природой.

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Так, по словам этнолога, весной следует наблюдать, какие деревья начинают развиваться раньше – береза или ольха. "Если раньше береза, то год будет сухим, если ольха – мокрым", - пояснил он.

"Я вижу, что в этом году береза развивается раньше, чем ольха, поэтому, вероятно, год будет не мокрым", - заметил Васянович.

Он также назвал еще одну народную примету: как только калина начинает цвести, морозов уже не будет. "Калина пока не цветет, это значит, что могут быть ночные заморозки. Мы знаем, что обычно морозы бывают и когда цветут сады. Поэтому, похоже, мы вступаем в период, когда можно ожидать похолоданий", - предупредил этнолог.

По его словам, в какой-то мере народный прогноз погоды можно построить и на основе наблюдений за перелетными птицами. "Если они летят высоко, то будет тепло, а если низко – холодно. Хотя, это можно объяснить и с сугубо научной точки зрения: если в верхних слоях атмосферы холодно, птицы просто опускаются ниже", - заметил Васянович.

Он также добавил: согласно народному календарю, "лето начинается с Николая, с 22 мая".

Как сообщал УНИАН, 18 апреля, в Украине ожидается похолодание.