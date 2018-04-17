В Киеве завтра без осадков, температура до +18°
Завтра в столице ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в Киеве без осадков, температура до +18°.
Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +14°. Ветер западный и северо-западный, до 7,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 19:55.
Как сообщал УНИАН, в среду, 18 апреля, в Украине без осадков, на юге до +25°.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +11°
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Днепр+21°... +10°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+18°... +11°
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Запорожье+22°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+20°... +13°
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Кировоград+20°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+23°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+19°... +7°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+23°... +9°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+21°... +11°
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Тернополь+23°... +10°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+21°... +7°
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Хмельницкий+22°... +10°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+19°... +12°
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Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 50 %
Давление: 747 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков: 8 %
Восход: 06:30
Закат 19:48
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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