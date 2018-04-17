Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +25° (видеопрогноз)
Дожди ожидаются на востоке и в центре страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 апреля, в Украине без осадков, на юге до +25°.
В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +25° (карта)
На востоке пройдут дожди, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +20°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
Прогноз погоды в Украине на среду, 18 апреля
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Погода в Украине
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Винница+20°... +11°
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Днепр+21°... +10°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+18°... +11°
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Запорожье+22°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+20°... +13°
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Кировоград+20°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+23°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+19°... +7°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+23°... +9°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+21°... +11°
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Тернополь+23°... +10°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+21°... +7°
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Хмельницкий+22°... +10°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+19°... +12°
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Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 50 %
Давление: 747 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков: 8 %
Восход: 06:30
Закат 19:48
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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