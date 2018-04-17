В Тернопольской области зацвели магнолии (видео)
Впервые за последние пять лет в Кременецком ботаническом саду магнолии настолько массово укрылись цветами.
В Кременецком ботаническом саду (Тернопольская область) зацвели магнолии.
Из-за аномально теплой зимы в ботаническом саду Харькова готовятся зацвести магнолия и сирень (видео)
Впервые за последние пять лет эти деревья так массово укрылись цветами, говорится в сюжете ТСН.
Наиболее буйное цветение у 30-летней магнолии Кобус, а самые красивые цветы у магнолии обнаженной: они в процессе цветения с чашечки превращаются в блюдце.
Отмечается, что такое буйное цветение деревьев вызвало настоящее паломничество любителей селфи и цветочного аромата.
На Тернопольщине обильно зацвели магнолии
Напомним, в урочище "Черный лес" на территории Великомостовского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" (Львовская область) в разгаре цветение крокусов (шафрана).
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