В Тернопольской области зацвели магнолии (видео)

Впервые за последние пять лет в Кременецком ботаническом саду магнолии настолько массово укрылись цветами.

Цветение магнолии в Тернопольской области / ТСН

В Кременецком ботаническом саду (Тернопольская область) зацвели магнолии.

Читайте также Из-за аномально теплой зимы в ботаническом саду Харькова готовятся зацвести магнолия и сирень (видео)

Впервые за последние пять лет эти деревья так массово укрылись цветами, говорится в сюжете ТСН.

Наиболее буйное цветение у 30-летней магнолии Кобус, а самые красивые цветы у магнолии обнаженной: они в процессе цветения с чашечки превращаются в блюдце.

Отмечается, что такое буйное цветение деревьев вызвало настоящее паломничество любителей селфи и цветочного аромата.

Напомним, в урочище "Черный лес" на территории Великомостовского лесничества ГП "Жовковское лесное хозяйство" (Львовская область) в разгаре цветение крокусов (шафрана).