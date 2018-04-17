Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины

14:08, 17 апреля 2018
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На Черниговщине существует возможность подтопления.

На реках Украины очікуєтья повышение уровней воды / УНИАН
На реках Украины ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +25° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 17-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2-8 см на Верхнем Днепре с последующим затоплением поймы; на Псле ниже г. Суммы, в среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с последующим затоплением заводей; на Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и нарушением транспортного сообщения (Городнянский р-н Черниговской обл.).

Также 19-22 апреля на Верхнем Днепре возможно достижение начальных опасных отметок подтопления (подтопление) пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения в Репкинском районе Черниговской области.

Напомним, завтра, 18 апреля, в Украине ожидается похолодание.

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