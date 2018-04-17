Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Украины
На Черниговщине существует возможность подтопления.
В течение ближайших дней на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +25° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 17-20 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения на 2-8 см на Верхнем Днепре с последующим затоплением поймы; на Псле ниже г. Суммы, в среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовьях Орели с последующим затоплением заводей; на Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и нарушением транспортного сообщения (Городнянский р-н Черниговской обл.).
Также 19-22 апреля на Верхнем Днепре возможно достижение начальных опасных отметок подтопления (подтопление) пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения в Репкинском районе Черниговской области.
Напомним, завтра, 18 апреля, в Украине ожидается похолодание.
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