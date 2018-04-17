Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание - синоптик
18 апреля в Украине также ожидаются дожди и сильный ветер.
Завтра, 18 апреля, в Украине ожидается похолодание.
Об этом в Facabook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +21°
"18 апреля в Украину придет холодный атмосферный фронт, после которого распространится более прохладный воздух.
В дневные часы температура воздуха понизится до +12...+18 градусов. На юге и юго-востоке еще будет +20 и +20 градусов", - пишет она.
По информации Диденко, завтра почти по всей Украине пройдут дожди и усилится ветер.
Напомним, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.
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