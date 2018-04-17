Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание - синоптик

18 апреля в Украине также ожидаются дожди и сильный ветер.

Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН

Завтра, 18 апреля, в Украине ожидается похолодание.

Об этом в Facabook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Читайте также Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +21°

"18 апреля в Украину придет холодный атмосферный фронт, после которого распространится более прохладный воздух.

В дневные часы температура воздуха понизится до +12...+18 градусов. На юге и юго-востоке еще будет +20 и +20 градусов", - пишет она.

По информации Диденко, завтра почти по всей Украине пройдут дожди и усилится ветер.

Напомним, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.