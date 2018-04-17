Гавайи страдают от наводнения (видео)
За сутки выпало 68 сантиметров дождя.
Гавайские острова страдают от масштабного наводнения, за сутки там выпало 68 сантиметров дождя.
На Фиджи увеличилось число жертв циклона "Джози"
Ливни буквально превратили дороги в реки, говорится в сюжете ТСН.
По данным местных СМИ, более полутора сотен человек, которые застряли в затопленных районах, пришлось эвакуировать вертолетом. Еще более сотни местных забирали на лодках и автобусах.
Гавайи страдают от масштабного затопления
Напомним, не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате схода оползня на севере Пакистана.
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