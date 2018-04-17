Гавайи страдают от наводнения (видео)

За сутки выпало 68 сантиметров дождя.

Последствия наводнения на Гавайях / twitter.com/DOTHawaii

Гавайские острова страдают от масштабного наводнения, за сутки там выпало 68 сантиметров дождя.

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Ливни буквально превратили дороги в реки, говорится в сюжете ТСН.

По данным местных СМИ, более полутора сотен человек, которые застряли в затопленных районах, пришлось эвакуировать вертолетом. Еще более сотни местных забирали на лодках и автобусах.

Напомним, не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате схода оползня на севере Пакистана.