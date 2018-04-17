Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

10:55, 17 апреля 2018
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Пожарная опасность ожидается 17-20 апреля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 17-20 апреля в Украине ожидается пожарная опасность.

Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, в течение 17-20 апреля в западных, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, 18-20 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности.

17 апреля в восточных, южных (кроме Николаевской), Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях высокая (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Киевской области 17-20 апреля ожидается чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности. 17 апреля в восточных районах области местами высокий уровень (4 класса) пожарной опасности.

Напомним, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.

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