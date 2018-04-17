У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 17 апреля, в Ираке произошло землетрясение магнитудой 5,5.
В центральной Италии произошло землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 265 км от населенного пункта Амахаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.
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