У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

09:32, 17 апреля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 17 апреля, в Ираке произошло землетрясение магнитудой 5,5.

В центральной Италии произошло землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 265 км от населенного пункта Амахаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.

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