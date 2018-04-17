Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +21°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 апреля, в Киеве без осадков, температура до +21°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +11°
-
Днепр+23°... +10°
-
Донецк+22°... +8°
-
Житомир+23°... +11°
-
Запорожье+23°... +9°
-
Ивано-Франковск+23°... +11°
-
Киев+21°... +12°
-
Кировоград+23°... +9°
-
Луганск+23°... +10°
-
Луцк+22°... +9°
-
Львов+20°... +7°
-
Николаев+23°... +8°
-
Одесса+20°... +6°
-
Полтава+22°... +12°
-
Ровно+23°... +9°
-
Симферополь+23°... +7°
-
Сумы+21°... +11°
-
Тернополь+23°... +11°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+24°... +8°
-
Хмельницкий+23°... +10°
-
Черкассы+23°... +12°
-
Чернигов+22°... +11°
-
Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 44 %
Давление: 748 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков: 13 %
Восход: 06:30
Закат 19:48
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей