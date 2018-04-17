Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +21°

08:30, 17 апреля 2018
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Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 апреля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.

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