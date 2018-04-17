В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +25° (карта)

По всей Украине ожидается теплая погода.

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Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.

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На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +23°.

Прогноз на 17 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

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