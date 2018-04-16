Завтра в Киеве без осадков, температура до +21°

17:00, 16 апреля 2018
23

В столице завтра будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 апреля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра сохранится теплая и сухая погода (видеопрогноз) В Украине завтра сохранится теплая и сухая погода (видеопрогноз)
В Киеве зафиксировали два температурных рекорда В Киеве зафиксировали два температурных рекорда
В Ираке произошло землетрясение В Ираке произошло землетрясение
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта)
В Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха (видео) В Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха (видео)
Ледниковый период: Торонто залило ледяным дождем и засыпало снегом (фото) Ледниковый период: Торонто залило ледяным дождем и засыпало снегом (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
58 %
746 мм
7.6 м/с
93 %
Лента новостей