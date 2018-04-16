Завтра в Киеве без осадков, температура до +21°

В столице завтра будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 апреля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.

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