В Украине завтра сохранится теплая и сухая погода (видеопрогноз)
На западе до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 апреля
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Погода в Украине
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Винница+20°... +8°
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Днепр+23°... +8°
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Донецк+18°... +7°
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Житомир+21°... +9°
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Запорожье+21°... +7°
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Ивано-Франковск+25°... +9°
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Киев+21°... +10°
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Кировоград+21°... +6°
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Луганск+18°... +5°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+18°... +8°
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Одесса+14°... +6°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+25°... +12°
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Симферополь+21°... +7°
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Сумы+22°... +9°
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Тернополь+24°... +10°
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Харьков+23°... +9°
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Херсон+20°... +6°
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Хмельницкий+23°... +8°
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Черкассы+22°... +9°
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Чернигов+25°... +10°
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Черновцы+25°... +10°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +5 °
Влажность: 58 %
Давление: 746 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков: 93 %
Восход: 06:32
Закат 19:47
Видимость: 4.8 км
Фаза луны:
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