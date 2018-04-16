В Украине завтра сохранится теплая и сухая погода (видеопрогноз)

16:30, 16 апреля 2018
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На западе до +25°.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Украине без осадков, на западе до +25°.

Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями (карта)

На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +23°.

Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
58 %
746 мм
7.6 м/с
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