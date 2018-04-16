В Австралии пожар уничтожил около тысячи га леса

С огнем борются более 500 пожарных.

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Рядом с австралийским Сиднеем пожар уничтожил около тысячи га леса.

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С огнем борются более 500 пожарных. Команды работали даже ночью, чтобы огонь не успел добраться жилых домов, говорится в сюжете ТСН.

Борьбу с огнем осложняют погодные условия - засуха и сильный ветер скоростью 70 километров в час.

Напомним, в иранских провинциях Гилян и Мазендеран 24 марта вспыхнули сильные лесные пожары.