В Австралии пожар уничтожил около тысячи га леса

15:15, 16 апреля 2018
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С огнем борются более 500 пожарных.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Рядом с австралийским Сиднеем пожар уничтожил около тысячи га леса.

Жертвами лесного пожара в Индии стали девять человек

С огнем борются более 500 пожарных. Команды работали даже ночью, чтобы огонь не успел добраться жилых домов, говорится в сюжете ТСН.

Борьбу с огнем осложняют погодные условия - засуха и сильный ветер скоростью 70 километров в час.

Напомним, в иранских провинциях Гилян и Мазендеран 24 марта вспыхнули сильные лесные пожары.

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