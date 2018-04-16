Жертвами шторма в Индии стали более 40 человек
Более 200 человек получили ранения
42 человека стали жертвами шторма в индийских штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш.
США страдают от шторма и снега: из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека (видео)
Еще более 200 человек получили ранения, передает Синьхуа.
В районах Матхура, Агры и Фирозабад погибли 22 человека. В восточной части штата Раджастхан погибло 20 человек, среди них 7 детей.
Отмечается, что большая часть людей погибла из-за обрушения домов.
Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали шесть человек.
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