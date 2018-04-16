Жертвами шторма в Индии стали более 40 человек

14:02, 16 апреля 2018
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Более 200 человек получили ранения

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

42 человека стали жертвами шторма в индийских штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш.

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Еще более 200 человек получили ранения, передает Синьхуа.

В районах Матхура, Агры и Фирозабад погибли 22 человека. В восточной части штата Раджастхан погибло 20 человек, среди них 7 детей.

Отмечается, что большая часть людей погибла из-за обрушения домов.

Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали шесть человек.

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