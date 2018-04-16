В Киеве зафиксировали два температурных рекорда
Ночь на 16 апреля в столице оказалась самой теплой с 1881 года.
В Киеве 15 и 16 апреля было зафиксировано два температурных рекорда.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 15 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2°, что на 0,1° выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.
А ночь на 16 апреля в столице оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже +12,8°. Это на 1° выше предыдущего рекордного значения далекого 1889 года.
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в середине недели ожидается похолодание.
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