В Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Ночь на 16 апреля в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

В Украину надвигается похолодание / Фото УНИАН

В Киеве 15 и 16 апреля было зафиксировано два температурных рекорда.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 15 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки +24,2°, что на 0,1° выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года.

А ночь на 16 апреля в столице оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже +12,8°. Это на 1° выше предыдущего рекордного значения далекого 1889 года.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в середине недели ожидается похолодание.