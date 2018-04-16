Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями (карта)
Похолодание ожидается с четверга.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в середине недели ожидается похолодание.
В понедельник в Украине без осадков. На севере до +24°, на юге и востоке до +21°. На западе столбик термометра поднимется до +26°, в центре - до +25°.
Во вторник, 17 апреля, в Украине практически без осадков. На западе до +25°.
В среду, 18 апреля, местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +22°. В остальных регионах до +21°.
В четверг на востоке пройдут дожди, ожидается похолодание. Ночью по стране +5°…+10°, днем на западе до +18°.
В пятницу местами пройдут дожди. На востоке до +15°, в остальных регионах +16°...+17°.
21 и 22 апреля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на юге - до +4°, на остальной территории +6°…+10°. Днем температура по стране +17°...+22°. В воскресенье ночью до +4°, днем в Украине от +12° до +22°.
Народный прогноз
16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим. 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта)
18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже. 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.
21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето. 22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+20°... +11°
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Днепр+21°... +10°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+18°... +11°
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Запорожье+22°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +10°
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Киев+20°... +13°
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Кировоград+20°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+23°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+19°... +7°
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Полтава+20°... +12°
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Ровно+23°... +9°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+21°... +11°
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Тернополь+23°... +10°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+21°... +7°
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Хмельницкий+22°... +10°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+19°... +12°
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Черновцы+23°... +12°