Погода на неделю: в Украину придет похолодание с дождями (карта)

Похолодание ожидается с четверга.

На этой неделе в Украине ожидаются дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в середине недели ожидается похолодание.

В понедельник в Украине без осадков. На севере до +24°, на юге и востоке до +21°. На западе столбик термометра поднимется до +26°, в центре - до +25°.

Прогноз на 16 апреля / УНИАН

Во вторник, 17 апреля, в Украине практически без осадков. На западе до +25°.

Прогноз на 17 апреля / УНИАН

В среду, 18 апреля, местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +22°. В остальных регионах до +21°.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН

В четверг на востоке пройдут дожди, ожидается похолодание. Ночью по стране +5°…+10°, днем на западе до +18°.

Прогноз на 19 апреля / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. На востоке до +15°, в остальных регионах +16°...+17°.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН

21 и 22 апреля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на юге - до +4°, на остальной территории +6°…+10°. Днем температура по стране +17°...+22°. В воскресенье ночью до +4°, днем в Украине от +12° до +22°.

Прогноз на 21 апреля / УНИАН

Прогноз на 22 апреля / УНИАН

Народный прогноз

16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим. 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

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18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже. 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето. 22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

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