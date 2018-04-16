Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Ираке произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 16 апреля, в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Чамчамаль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.