В Ираке произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В понедельник, 16 апреля, в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5.
В Японии произошло мощное землетрясение, четыре человека пострадали
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Чамчамаль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.
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