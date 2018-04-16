В Ираке произошло землетрясение

10:34, 16 апреля 2018
4

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Ираке произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Ираке произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 16 апреля, в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В Японии произошло мощное землетрясение, четыре человека пострадали

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Чамчамаль. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта)
Завтра в Украине будет до 25° тепла (карта) Завтра в Украине будет до 25° тепла (карта)
Ледниковый период: Торонто залило ледяным дождем и засыпало снегом (фото) Ледниковый период: Торонто залило ледяным дождем и засыпало снегом (фото)
Цунами из облаков накрыло канадский город (видео) Цунами из облаков накрыло канадский город (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
54 %
742 мм
6.3 м/с
72 %
Лента новостей