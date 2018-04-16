Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Местами ожидается пожарная опасность 5 уровня.
Сегодня, 16 апреля, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
Об этом предупреждает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
Так, 16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
В Киевской области будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, 16 апреля в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25°.
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