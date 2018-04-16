В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°

Вечером в столице до +18°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 апреля, в Киеве без осадков, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +18°. Ветер северный и юго-западный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:09, а зайдет в 19:48.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25°.

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