Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта)

Дожди ожидаются на востоке и севере страны.

Сегодня местами ожидаются дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +20°. В центре практически без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 16 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.

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