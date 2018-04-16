Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта)

08:10, 16 апреля 2018
74

Дожди ожидаются на востоке и севере страны.

Сегодня местами ожидаются дожди / УНИАН
Сегодня местами ожидаются дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25°.

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

На востоке пройдут дожди, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура до +25°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +20°. В центре практически без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 16 апреля / УНИАН
Прогноз на 16 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
Завтра в Украине будет до 25° тепла (карта) Завтра в Украине будет до 25° тепла (карта)
Ледниковый период: Торонто залило ледяным дождем и засыпало снегом (фото) Ледниковый период: Торонто залило ледяным дождем и засыпало снегом (фото)
Прогноз погоды: теплое и солнечное воскресенье порадует украинцев Прогноз погоды: теплое и солнечное воскресенье порадует украинцев
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Погода на выходные: в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков (карта) Погода на выходные: в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков (карта)
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
53 %
743 мм
6.3 м/с
72 %
Лента новостей