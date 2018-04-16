Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25° (карта)
Дожди ожидаются на востоке и севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 апреля в Украине местами пройдут дожди, на западе до +25°.
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
На востоке пройдут дожди, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура до +25°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +20°. В центре практически без осадков, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 16 апреля - день Никиты-водопола. В старину говорили: если на Николая лед не пошел, то лов рыбы будет плохим.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +8°
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Днепр+21°... +8°
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Донецк+17°... +6°
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Житомир+23°... +10°
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Запорожье+20°... +7°
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Ивано-Франковск+26°... +10°
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Киев+24°... +10°
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Кировоград+23°... +6°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+25°... +12°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+20°... +7°
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Одесса+18°... +6°
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Полтава+22°... +10°
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Ровно+25°... +10°
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Симферополь+21°... +5°
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Сумы+21°... +9°
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Тернополь+24°... +10°
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Харьков+21°... +9°
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Херсон+21°... +6°
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Хмельницкий+22°... +9°
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Черкассы+25°... +9°
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Чернигов+24°... +9°
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Виргиния, США
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Погода Стерлинг
Ощущается как: +7 °
Влажность: 53 %
Давление: 743 мм
Ветер: 6.3 м/с
Вероятность осадков: 72 %
Восход: 06:32
Закат 19:47
Видимость: 4.8 км
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