В Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха (видео)

05:19, 16 апреля 2018
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Как говорят британские ученые, в Атлантическом океане циркуляция воды стала самой низкой за последние 1600 лет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха за всю историю метеонаблюдений.

Как говорится в сюжете ТСН, в столице зафиксировали +24. Отмечается, что градус стремительно растет в планетарном измерении. 166 лет наша планета разогревается без умолку.

В Атлантическом океане циркуляция воды стала самой низкой за последние 1600 лет, говорят британские ученые. Остановка теплого Гольфстрима означает для нас погодный хаос: подтопление и в разы более лютые и холодные зимы.

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