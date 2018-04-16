В Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха (видео)
Как говорят британские ученые, в Атлантическом океане циркуляция воды стала самой низкой за последние 1600 лет.
В Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха за всю историю метеонаблюдений.
Как говорится в сюжете ТСН, в столице зафиксировали +24. Отмечается, что градус стремительно растет в планетарном измерении. 166 лет наша планета разогревается без умолку.
В Атлантическом океане циркуляция воды стала самой низкой за последние 1600 лет, говорят британские ученые. Остановка теплого Гольфстрима означает для нас погодный хаос: подтопление и в разы более лютые и холодные зимы.
В Киеве зафиксировали рекордную температуру воздуха за всю историю метеонаблюдений
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