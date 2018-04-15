Завтра в Украине будет до 25° тепла (карта)

Осадков не ожидается, лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь.

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Завтра, 16 апреля, синоптики прогнозируют в Украине до 25 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

В понедельник в Украине без осадков, температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в горных районах и на побережье морей 11-16°.

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При этом только в восточной части страны пройдет небольшой дождь, температура ночью 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-4°, днем 14-19° тепла.

Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

фото facebook.com/ukrgmc

Синоптики также сообщают, что завтра в Киеве без осадков. Температура ночью 10-12° тепла, днем 22-24°.