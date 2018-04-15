Ледниковый период: Торонто залило ледяным дождем и засыпало снегом (фото)

В городе произошло более полутысячи аварий, также отменены авиарейсы и образовалась угроза наводнения.

В канадском городе Торонто бушует страшная непогода. Из-за ледяных дождей и снегопада в международном аэропорту Торонто Пирсон отменены более 400 авиарейсов.

Как сообщает ТСН.uа со ссылкой на CBC, на дорогах также наблюдается крайне сложная ситуация. Из-за обледенения произошло уже более полутысячи ДТП. Поэтому дорожная полиция просит жителей мегаполиса не выезжать из дома без крайней необходимости.

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По данным местных СМИ, сейчас на улицах города работает около 80 грузовиков, что посыпают дороги смесью, которая поможет бороться с обледенением.