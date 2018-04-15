США страдают от шторма и снега: из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека (видео)
В штате Арканзас четыре человека пострадали из-за торнадо - смерч повредил автомобили, здания и ЛЭП.
Центральная часть США страдает от снегопадов, торнадо, дождей и града. Из-за тяжелых погодных условий погибли по меньшей мере три человека, среди которых – двухлетняя девочка.
Как сообщает Associated Press, о смерти двух человек от штормовых условий стало известно рано утром в субботу. В штате Луизиана ветер повалил дерево на передвижной жилой трейлер, что привело к трагической гибели двухлетней девочки. Сообщается также о женщине, которая погибла в ДТП, допустив столкновение своего минивэна с внедорожником. Три пассажира минивэна и водитель внедорожника были госпитализированы.
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Еще одной жертвой ДТП в результате непогоды стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим транспортным средством в штате Небраска.
В штате Арканзас четыре человека пострадали из-за торнадо. Смерч также нанес значительный ущерб, повредив автомобили, здания и ЛЭП. Сильный ветер также повредил несколько зданий Университета центрального Арканзаса.
Video shows what appears to be a massive, fast-moving tornado churning through Arkansas as severe storms slammed several southern states. https://t.co/rC0Su9ETIr pic.twitter.com/rjdgmqhL52— ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.
Из-за тяжелых погодных условий было отменено около 470 авиарейсов в международном аэропорту совместного базирования городов Миннеаполис и Сент Пол.
Напомним, в начале марта пять человек погибли в результате шторма ураганной силы, обрушившегося на северо-восточное побережье США. Среди жертв стихии – 6-летний ребенок в штате Вирджиния и 11-летний подросток в штате Нью-Йорк.
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