США страдают от шторма и снега: из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека (видео)

Центральная часть США страдает от снегопадов, торнадо, дождей и града. Из-за тяжелых погодных условий погибли по меньшей мере три человека, среди которых – двухлетняя девочка.

Как сообщает Associated Press, о смерти двух человек от штормовых условий стало известно рано утром в субботу. В штате Луизиана ветер повалил дерево на передвижной жилой трейлер, что привело к трагической гибели двухлетней девочки. Сообщается также о женщине, которая погибла в ДТП, допустив столкновение своего минивэна с внедорожником. Три пассажира минивэна и водитель внедорожника были госпитализированы.

Читайте также Народный синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев в апреле

Еще одной жертвой ДТП в результате непогоды стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим транспортным средством в штате Небраска.

В штате Арканзас четыре человека пострадали из-за торнадо. Смерч также нанес значительный ущерб, повредив автомобили, здания и ЛЭП. Сильный ветер также повредил несколько зданий Университета центрального Арканзаса.

Video shows what appears to be a massive, fast-moving tornado churning through Arkansas as severe storms slammed several southern states. https://t.co/rC0Su9ETIr pic.twitter.com/rjdgmqhL52